Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel
Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

ANTALYA ve çevresini 3 gün boyunca etkisi altına alacağı değerlendirilen sağanak, kentte yaşayanları hazırlıksız yakaladı.

ANTALYA ve çevresini 3 gün boyunca etkisi altına alacağı değerlendirilen sağanak, kentte yaşayanları hazırlıksız yakaladı.

Şort ve tişört giyen, motosiklet ve bisikletleriyle dışarı çıkan Antalyalılar, aniden bastıran sağanağın şaşkınlığını yaşadı. Yanlarına aldıkları şemsiyelerin yardımıyla ıslanmaktan korunanlar, hızlı adımlarla gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle şehir içi trafiğinde de aksamalar meydana geldi.Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Doktor Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da bugün itibarıyla yağış sezonunun başladığını belirterek, "Bugün yağışların Antalya genelinde hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor. Yağışların çarşamba etkisini biraz daha artırarak Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması ve perşembe günü ise hafifleyerek akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor" dedi.


Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri
Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Kylie Jenner Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Diego Alper Yılmaz Mergim Berisha Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:15:48. #1.17#