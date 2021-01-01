Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç yaşamını yitirdi. Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Zafer Genç'in Antalya kent merkezinde bulunan ailesine acı haber verildiği öğrenildi. Bekar olan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç'in cenazesinin bu gece Antalya'ya getirileceği ve cuma namazının ardından Kuzca Mahallesi'nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI