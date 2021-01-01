Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi
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Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi

01.01.2021 00:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:25
Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi

BARTIN'da görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç (28) yaşamını yitirdi.

BARTIN'da görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç (28) yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç yaşamını yitirdi. Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Zafer Genç'in Antalya kent merkezinde bulunan ailesine acı haber verildiği öğrenildi. Bekar olan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç'in cenazesinin bu gece Antalya'ya getirileceği ve cuma namazının ardından Kuzca Mahallesi'nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği öğrenildi.


- Antalya
Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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