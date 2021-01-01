Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi
01.01.2021 00:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:25
BARTIN'da görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç (28) yaşamını yitirdi.
BARTIN'da görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç (28) yaşamını yitirdi.
- Antalya
Bartın'ın Amasra ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç yaşamını yitirdi. Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Zafer Genç'in Antalya kent merkezinde bulunan ailesine acı haber verildiği öğrenildi. Bekar olan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç'in cenazesinin bu gece Antalya'ya getirileceği ve cuma namazının ardından Kuzca Mahallesi'nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği öğrenildi.
- Antalya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI