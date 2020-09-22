Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı
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Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı

Antalyalı gelinlerin sıra dışı görüntüleri izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı
22.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:04

Antalyalı gelinlerin sıra dışı görüntüleri izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Gelinlerden biri uçak kaçırmamak için gelinlikle havalanırken diğeri nikah sonrası kapatılan yolu damatla birlikte oyun pustun çevirdi.

Mersin'de düğünden çıkıp balayı için Antalya uçağına son anda yetişen yeni evli çift, üzerlerini bile değişecek fırsat bulamayınca havalimanına gelinlik ve damatlıkla girmek zorunda kaldı. O anlarsa diğer yolcuların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Mersin'den düğünlerini yapıp balayı için Antalya'yı seçen çift, Adana aktarmalı uçağa yetişmek için üzerlerini değişecek fırsat bulamadı. Uçağa son dakikada yetişen çift, gelinlik ve damatlıkla bindiği uçaktan Antalya Havalimanı'nda indi. Havalimanındaki yolcular şaşkınlığını gizleyemezken, çift eşyalarıyla birlikte balayının yolunu tuttu.

Sokağı araçlarla kapatıp oyun oynama pisti yaptılar

Antalya'da çekilen bir diğer görüntü deyeni evlenen bir çift için araçlarla kapatılan yol, oyun oynama pisti haline getirildi. Gelin, damat ve bazı davetliler, araçlardan gelen müzik eşliğinde oynadı. Davetlilerden bazıları araçlara yaslanarak oynayanlara tempo tuttu.

Düğün görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı, sosyal medyada da binlerce kez izlendi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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