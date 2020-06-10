ANTALYA Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü
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ANTALYA Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)ANTALYA'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı.

10.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:20

Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü (1)

ANTALYA'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Akdeniz Bulvarı Odabaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Iğdır'dan Antalya'ya gelen Kesin Tugay'ın kullandığı 34 BN 6967 plakalı yolcu otobüsü, kavşak içerisinde 07 ENG 51 plakalı boş servis minübüsüyle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti. Otobüsteki 5 yolcu ve sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)

ANTALYA Yolcu otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: DHA

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