ANTALYA Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktordan Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktordan Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fatih Uysal direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktordan Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fatih Uysal direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralanan Uysal'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı.

Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Fatih Uysal, 07 AIZ 505 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan Uysal yaralandı. Yerde yatan yaralı Uysal'a yoldan geçerken durumu fark eden bir doktor yetişti.

Doktorun ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen 112 ekibi Uysal'ı özel bir hastaneye götürdü. Kazazede Fatih Uysal'ın hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktordan

Kaynak: DHA