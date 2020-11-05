Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı

05.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:30

ANTALYA'ya mevsimin ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine yağdı.

ANTALYA'ya mevsimin ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine yağdı. Kar yağışı, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kasım ayının ilk günleri, kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen, çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.


Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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