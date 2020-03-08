Antalya ve Muğla'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları
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Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Muğla, Güncel

Antalya ve Muğla'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Antalya ve Muğla'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

08.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:54
Antalya ve Muğla'da

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Antalya ve Muğla'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya Kadın Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, bazı kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Aydın Kanza Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete dikkati çekti. Müzik eşliğinde yürüyen kadınlardan bazılarının renkli kostümleri de ilgi gördü.

Yürüyüşte, lösemiye karşı verdiği mücadelede iyileşme sürecine giren 4,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile annesi Eylem Şen de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Devrim Mol, kadınların iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

Muğla'da jandarma kadınlara karanfil verdi

Muğla'da jandarma trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolleri sırasında kadın sürücülere karanfil ve hediyeler verdi.


Akyaka Mahallesi'nde sahil kenarında hafta sonu tatillerini geçiren aileleri ziyaret eden jandarma ekipleri, buradaki kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı.

Ekipler, açtıkları stantlarda kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla broşür dağıttı.

Muhtardan mahalle sakini kadınlara yemek organizasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ortayol, mahallenin yaşlı kadınları için bir lokantada Dünya Kadınlar Günü programı düzenledi.

Lokantada bir araya gelen konuklarına yemek ikramında bulunan muhtar, mahallenin en eski sakini kadınların gününü tebrik etti.

Ortayol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.


Yaşlıları evlerinden alarak lokantaya getirdiklerini anlatan Mehmet Ortayol, "Onlar bize baktı, artık sıra bizde. Günleri kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 104 yaşındaki Emeti Karaağıl da muhtara teşekkür ederek, "Allah size de bu yaşları görmeyi nasip etsin." diye dua etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de etkinliğe katılarak kadınlara karanfil verdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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