Antalya Valisi Karaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:54

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Karaloğlu, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün Van'da kar nedeniyle kapanan yollardaki temizlik çalışmalarını anlatan "Zirvedeki yollar açıldı" başlıklı fotoğrafı seçen Karaloğlu, yaşam kategorisinde Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz altındaki 45 tonluk eski tankın yer aldığı "Tanklar dalış turizminde" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Karaloğlu, spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.

"Fotoğrafları seçmekte zorlandık"

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını gelenekselleştirdiğini, kendilerinin de her yıl bu yarışmaya katılarak oy verdiğini söyledi.

Bu yıl da haber, yaşam ve spor kategorilerinde çok güzel ve ilginç fotoğrafların yer aldığını dile getiren Karaloğlu, "Aslında seçmekte zorlandık. Belki birinci, ikinci, üçüncü seçme, birden fazla oy verme şansımız olsa daha mı iyi olur? Mesela yaşam kategorisinde iki fotoğrafa oy vermek isterdim, ikisini de çok beğendim ama birini tercih etmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Fotoğraflarda ciddi bir emek olduğunu vurgulayan Karaloğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğraf çekmenin basite alınmayacak kadar önemli olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Fotoğraf dediğiniz sadece deklanşöre dokunmak değil, uygun zamanı, uygun mekanı, uygun ışığı yakalamak, o anı ölümsüzleştirmek ciddi bir emek ister. Arkadaşların eline sağlık. Anadolu Ajansı gerçekten habercilikte de fotoğraflarıyla da dünya medyasında ilham kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA