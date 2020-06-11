ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, gönlümüzün en müstesna köşesinde olacak
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ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, gönlümüzün en müstesna köşesinde olacak

Vali Karaloğlu: Antalya, gönlümüzün en müstesna köşesinde olacakDiyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, "Bizim görev süremiz sınırlı ama dostluğumuz baki. Bundan sonra da inşallah gönlümüzün en müstesna köşesinde hep Antalya ve Antalyalı dostlarımız olmaya devam edecek" dedi.

11.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:00

Vali Karaloğlu: Antalya, gönlümüzün en müstesna köşesinde olacak

Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, "Bizim görev süremiz sınırlı ama dostluğumuz baki. Bundan sonra da inşallah gönlümüzün en müstesna köşesinde hep Antalya ve Antalyalı dostlarımız olmaya devam edecek" dedi. Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın tanıtımının dijital dünyada tek elden yapılmasına yönelik oluşturulan antalya.com.tr web sitesinin tanıtım toplantısında, Diyarbakır Valiliği görevine atanmasıyla ilgili konuştu. Nihayetinde bu görevlerin başlayıp, bittiği ama Antalya'da turizmin de hizmetin de kesintisiz devam edeceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Biz geldik, dört sene bu şehirde, bu şehrin güzel insanlarına, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'ya katkı koymaya çalıştık. Sizlerle beraber. Koyabildiysek ne mutlu. Ama bu hizmet kervanı devam edecek. Bizim görev süremiz sınırlı ama dostluğumuz baki. Bundan sonra da inşallah gönlümüzün en müstesna köşesinde hep Antalya ve Antalyalı dostlarımız olmaya devam edecek" dedi. ŞEHRİNİZE, ÜLKENİZE, SEKTÖRÜNÜZE GÜVENİN

Dört yıl Antalya'da hep beraber çalışmalar yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Çok sıkıntılı günlerimiz oldu, krizler yaşadık. Ama bir şeyi başardık, bu şehirde problemleri ve krizleri hep beraber ortak akılla çözmeyi öğrendik. Onun için bundan sonra gelecek krizleri de bu şehir çok daha kolay çözer. Bundan önceki krizler bizden kaynaklanıyordu, ülkemizle ilgiliydi ama son yaşadığımız kriz bizimle ilgili değil. Dünyanın ortak bir krizi. Bu krizden de çok çabuk çıkarız Allah'ın izniyle. Hem şehir, hem ülke olarak çok çabuk çıkarız. Şehrinize de ülkenize de sektörünüze de güvenin. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

'HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİ'

Herkesten haklarını helal etmelerini de isteyen Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hayatımın, yöneticiliğimin en güzel günlerini Antalya'da yaşadım diyebilirim. Şimdi ülkemizin çok güzel ve kadim bir şehri Diyarbakır'a gidiyorum. Diyarbakır da bir turizm şehri aslında. Antalya'dan çok öğrenecekleri var Diyarbakır turizminin. Antalya'nın desteğine de ihtiyacı var. Antalya Valisi ve geleceğin Diyarbakır valisi olarak bu desteği de şimdiden sizden talep ediyorum. Antalya turizminin tecrübesini inşallah bizimle beraber Diyarbakır'a, Güneydoğumuza, Doğumuza Türkiye'nin tüm bölgelerine aktarmamız lazım. Aslında turizm ekonomisi tabana en kolay indirebildiğimiz ekonomidir. İnşallah bölgede huzur ve refah arttıkça turizm vasıtasıyla insanlarımızın mutluluğu da artacaktır."

ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, gönlümüzün en müstesna köşesinde olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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