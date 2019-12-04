: Antalya 'ucuz ekmek için kaliteden ödün verdiler'

04.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:11

'Ucuz ekmek için kaliteden ödün verdiler'

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, bir zincir market mağazası için üretilen ekmeklerin ucuz satılması için kaliteden ödün verildiğini söyledi. İnce, Bu tür ekmekler insanda karın ağrısı, şişkinlik ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur dedi.

Türkiye'deki bir zincir mağaza, iddiaya göre Antalya'daki fırıncılarla ucuz ekmek üretimi konusunda anlaşamadı. Antalyalı fırıncıların kaliteden ödün vermemek için ucuz ekmek üretmeyeceğini belirtmesi üzerine mağaza, Ankara'dan fırıncı getirip üretime başladı. Market, üretilen ekmeği de 1 liradan satışa sundu. Kaliteden ödün verilerek üretildiği iddia edilen ekmeklerin şeklinin bozukluğu dikkati çekerken, sağlık açısından da zararlı olduğu belirtildi.

'KALİTEDEN ÖDÜN VERDİLER'

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, zincir mağazanın Ramazan ayından önce Antalya fırıncısından ucuz ekmek talebinde bulunduğunu, fırıncıların da bu öneriyi kabul etmediğini söyledi. Bu mağaza yetkililerinin 'Bizim için kalite önemli değil, ucuz etmek satmak istiyoruz' dediğini kaydeden İnce, Antalya'daki fırıncılarla anlaşamayınca Ankara'dan bir fırıncı getirdiler. Bu fırıncıyla ucuz ekmek satışı konusunda anlaşıldı. Kaliteden ödün vererek ucuz ekmek üretimine başladılar dedi.

'KARIN AĞRISI, ŞİŞKİNLİK VE MİDEDE HAZIMSIZLIK YAPIYOR'

Mustafa İnce, 2018'in 10'uncu ayında çıkan yasaya göre, ekmeğin rayiç fiyatının yüzde 85'i altında fatura kesilemediğini anlattı. Antalya fırıncısının bu teklif karşısında yasalara uyduğunu belirten İnce, Görüntüsü ve kalitesi bozuk bu ekmekler Antalya halkına yedirmeye çalışılıyor. Haftada en az 40-50 kişi Fırıncılar Odası'na gelerek bu ekmekleri şikayet ediyor. Bu ekmeklerin denetiminin bizde olduğu düşünülüyor. Yetkililere ve vatandaşa soruyorum; 1 lira verip kalitesiz, sağlıksız bu ekmekleri mi yersiniz, ya da 25 kuruş fark verip, kaliteli ekmeği mi Biz fırıncılar odası olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de ucuz ekmek yedirmek isteriz ama kaliteli bir ürünü ne kadar ucuza yediririz bunun çabasındayız. Ekmeğin kalitesi sadece görüntüyle ilgili değildir. Zincir mağazada satılan bu ekmek hamuru yerinden kalkmıyor. Bu tür ekmekler insanda karın ağrısı, şişkinlik ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu ekmeği yiyen bir kişi su içtiği zaman midesinde hazımsızlık yapar, şişer kalır diye konuştu.

'KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDİĞİM İÇİN SAF DIŞI BIRAKILDIM'

Antalya'da 30 yıldır fırıncılık yapan Ali Danış (45), 8 yıldır bu market zincirine ekmek temin ettiğini, Ramazandan önce de anlaşamadıklarını anlattı. Danış, Bizden ucuz ekmek satma talebinde bulundular. Ekmeğin rayiç fiyatına uygun olmadığı için bunu kabul etmedik. Kalitemden ödün vermediğim için saf dışı bırakıldım. Bir onların çıkardığı ekmeğe bakın bir de benim çıkardığıma dedi.

Kaynak: DHA

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