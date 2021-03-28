ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, aşılama için turizm çalışanlarına öncelik tanınmasıyla ilgili, "Turizm personelinin aşılanacak olması sezonun gidişatını değiştirecek bir oluşum" dedi.

Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı
Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı

'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'

KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, aşılama için turizm çalışanlarına öncelik tanınmasıyla ilgili, "Turizm personelinin aşılanacak olması sezonun gidişatını değiştirecek bir oluşum" dedi.

Ülke ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizmde, sezon başlangıcına hazırlanan turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası derin bir nefes aldı. Covid-19 vakalarının artış göstermesine karşılık turizm çalışanlarının aşılanması kararı turizmcileri sevindirdi. Turizmciler çok önemli olduğunu belirttikleri karardan memnuniyet duydu..

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, aşılama sürecinin kısa sürede tamamlanması halinde bunun olumlu etkisini sezon içerisinde göreceklerini söyledi. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanma konusu zaten turizm camiasının gündemindeydi. Buradan da pozitif bir reaksiyon geldi bakanlık tarafından. Bu bizim için önemli. Bunu pazarlama yöntemi olarak kullanmamız önemli. Dolayısıyla bunu nasıl planlayacağız, nasıl hayata geçireceğiz, bir an evvel bu sonuçlanmalı. Bu çünkü sezonun gidişatını değiştirecek bir oluşum. Bunun için sevinçli ve mutluyuz. Ama bir an evvel aksiyon planının alınması lazım bu işin. Yani mayıs ayından evvel bitmiş olması gerekiyor. Çok da vaktimiz yok. Malum artık nisan ayına geldik sayılır. Dolayısıyla bu aşı konusu önemliydi ve güzel bir adım atıldı. İnşallah bunu da kısa sürede bitirerek bağlayacağız bu işi" dedi.

ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'
ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'
ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'
ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA 'Turizm personelinin aşılanması sezonun gidişatını değiştirir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:36:01. #1.14#
title