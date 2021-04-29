ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI
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ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tomruk yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildiği kazada, şoför Ahmet Kılınç yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tomruk yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildiği kazada, şoför Ahmet Kılınç yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çile Mahallesi'nde meydana geldi. Çile Mahallesi orman kesim sahasından 58 ZA 955 plakalı kamyona tomruk yükleyen, Ahmet Kılınç yola çıktı. Gazipaşa yönüne doğru orman yolunda seyreden Ahmet Kılınç yönetimindeki kamyon, rampa aşağı freni boşalınca yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra virajda yan yattı. Kazada kamyonda sıkışan Ahmet Kılınç'ın imdadına çevredekiler yetişti. Vatandaşlar Ahmet Kılınç'ı kurtarmak için uğraşırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkarılan Ahmet Kılınç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ahmet Kılınç daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bacağında kırıklar bulunan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI
ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI
ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI
ANTALYA TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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