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ANTALYA Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldı

Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldıBURDUR'un Bucak ve Ağlasun ilçelerinde, geçtiğimiz pazar sele neden olan yağışın rekor düzeyde olduğu açıklandı.

12.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:18

Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldı

BURDUR'un Bucak ve Ağlasun ilçelerinde, geçtiğimiz pazar sele neden olan yağışın rekor düzeyde olduğu açıklandı. Ağlasun'da metrekareye düşen 110 kilogram yağışla tüm zamanların yağış rekoru kırılırken, Bucak'ta ise 112 kilogram ile 49 yıl sonra, ağustos ayı yağış rekoru kırıldı.

Burdur'da geçen pazar akşamı şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Bucak ve Ağlasun ilçe merkezlerinde ve köylerinde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü bölgede, maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, su baskınlarına iş makineleriyle müdahale etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bucak ve Ağlasun ilçelerinde, yağış rekorları kırıldı. Bucak'ta en son 1971 yılının Ağustos ayında metrekareye 48 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken, geçen pazar günü ise metrekareye 112 kilogram düştü. Böylelikle, Bucak'ta 49 yıl sonra, ağustos ayı yağış rekoru kırılmış oldu.

Ağlasun ilçesinde ise tüm zamanların yağış rekoru kırıldı. İlçeye en son 1972 yılının Şubat ayında, metrekareye 82.3 kilogram düşerken, geçen pazar günü ise metrekareye 110 kilogram yağış düştü. Bu verilere göre de Ağlasun'da tüm zamanların yağış rekoru kırıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 'Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar merkezlerde tahribatlara neden oldu. Geçen hafta yurt geneli, alçak basınç sistemi etkisindeydi ve yer ile hava sıcaklığı artmıştı. Balkanlar üzerinden gelen serin hava kütlesi Akdeniz'e indi ve doğrudan bölgemizi etkiledi. Özellikle iç kesimlerde, yer yer kuvvetli yağış beklentimiz vardı" dedi.

Bu tür yağışların tahribatlara yol açabileceğini söyleyen Gültekin, 'Yağışların ardından Bucak'ta metrekareye düşen 112 kilogram ile ağustos ayının yağış rekoru kırıldı. Ağlasun ilçesinde ise 110 kilogram ile tüm zamanların yağış rekoru kırıldı. Bucak'ta bugüne kadar ağustos ayındaki en yüksek yağış değeri 1971 yılında 48 kilogramdı. Ağlasun'da ise 1972 yılından bu yana tüm zamanların yağış rekoru 82.3 kilogramdı. Pazar günü metrekareye düşen 110 kilogram ile hem ağustos ayının hem de tüm zamanların yağış rekoru kırıldı. Bunlar çok ciddi yağışlar, 110 kilogram büyük tahribata yol açabilir. Bu yağışlar muhtemelen fırtına hücresi dediğimiz tek hücreli fırtınalar. Ancak iki saat sürmesi nedeniyle multisel dediğimiz çift hücreli yağış fırtınasına yol açmış olabilir" diye konuştu.

ANTALYA Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldı

Kaynak: DHA

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