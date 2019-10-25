25.10.2019 09:38

ANTALYA Tahtalı Dağı'nın zirvesinde horon

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Mavi Yeşil Projesi' kapsamında Rize'den Antalya'ya gelen bir grup öğrenci, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tulumla horon oynadı.

Madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve lise ile üniversite öğrencilerinin farklı kültürleri tanımaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Rize'deki Çayeli Doğa Sporları Kulübünden 35 kişilik grup, Kemer ilçesine geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Olimpos'tan teleferikle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na çıktı. Tulum eşliğinde horon oynayan ekip, ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA