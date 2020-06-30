Antalya Serik'te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın
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Antalya Serik'te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın

Serik'te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangınANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın çıktı.

30.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:30

Serik'te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın çıktı. 25 itfaiye, arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. Tesiste büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel firmaya ait soğuk hava ve paketleme deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın tesisin çatı kısmında büyüdü. Biri bekçi olmak üzere 2 tesis görevlisi alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler tesisin içinde de yayıldı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale için olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve belediyeye ait sulama tankerlerinden oluşan 25 araç sevk edildi.

Sebze ve meyvelerin depolanıp paketlendiği tesisteki yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri itfaiye araçlarının geçişini sağlamak için bölgeye ulaşan yola diğer araçların giriş ve çıkışlarına izin vermedi. Yangını görüp gelen bir grup meraklı vatandaş ise ellerindeki cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı. Jandarma ekipleri de meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uğraş verdi.

Yangın bölgesine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu da gelerek, yapılan çalışmalar ve müdahaleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Tesiste büyük çapta maddi hasara neden olan yangına yönelik soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Antalya Serik'te soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın

Kaynak: DHA

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