Antalya Serik'te Esnaf Eylem Yaptı

Serik'te esnaf eylem yaptı



*- SERİK İlçesi Belek turizm bölgesinde belediyenin turist taşımacılığına başlaması üzerine minibüsçü esnafı eylem yaparak kararı protesto etti.



Serik Belediyesi, geçen mayıs ayında Kadriye Mahallesi'nde otellerden özel olarak dizayn edilmiş etrafı açık römorklarda traktörle turist taşıdığı gerekçesiyle minibüs esnafı eylem yaptı. Minibüsçüler turistleri kendilerinin taşıması gerektiğini belirterek, yolu kapatmış ve belediyenin turist taşımasına engel olmuştu. Serik Belediyesi bu kez de otobüsle turist taşımacılığına başladı. Bunun üzerine Kadriye ve Belek'teki otobüsçü ile taksici esnafı, belediyenin yolcu taşımacılığı yaptığı otobüsün önünü keserek eylem yaptı. Karara tepki gösteren minibüsçü ve taksici esnafını yolu trafiğe kapatarak otobüsün geçişine izin vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kooperatif başkanlarıyla görüşerek yolun açılmasını istedi. 100'e yakın şoför yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından otobüsün geçişine izin verdi.



'SORUN ÇÖZÜLSÜN'



Kadriye Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ethem Öztaş yaptığı açıklamada, resmi belgesi ve dayanağı olmayan bir araçla taşımacılık yapıldığını söyledi. Bölgede yaklaşık 500 minibüs ve taksici esnafının çalıştığını ifade eden Başkan Öztaş, "Esnafımız haklı olarak eylem yapıyor. Sorun çözülene kadar eylemler devam edecek. Çözüm istiyoruz. Serik Belediyesi'nin yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.



Serik Belediyesi'nin geçen mayıs ayında traktörle taşımacılık yapmaya çalıştığını hatırlatan Başkan Ethem Öztaş, "Yasal olmadığını söylememize rağmen taşıma yapmaya devam ettiler. Dava açtık ve mahkeme bizi haklı buldu. UKOME de belediyenin traktörle taşımacılığını kaldırdı. Bu sorunun çözmelerini talep ediyoruz. Belediyeyle bir sorunumuz yok" dedi.



Belek Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Öz ise yaptığı açıklamada ilçe belediyelerin taşımacılık yetkisinin olmadığını söyledi. Yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu kaydeden Başkan Öz, "Serik Belediyesi, zabıta eskortluğu eşliğinde esnafı mağdur edecek şekilde otobüs gönderiyor. Esnafımız mağdur durumda. Belediye şirketleri bu şekilde haksız kazanç elde ediyor. Serik Belediyesi'nin tahsis ettiği bu araçlarda fiş, fatura hiçbir resmi evrak yok. Bu problemin bir an önce çözülerek otobüsçü esnafının huzurlu nefes almasını istiyoruz" diye konuştu.



KOCABIYIK, ZATEN TURİZM KÖTÜ GİDİYOR



Kadriye Taksiler Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık da soruna hemen çözüm getirilmesini istedi. Otellerde hizmet veren rent a carlar nedeniyle taksicilerin mağdur olduğunu anlatan Kocabıyık, "Turizm kötü gidiyor. Turist dışarıya çıkmıyor. Taksici, minibüsçü mağdur durumda" dedi.