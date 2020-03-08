ANTALYA Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfi
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Myra Antik Kenti, Demre, Güncel

ANTALYA Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfi

Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfiANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, çıktıkları Kekova turunda güneşin ve denizin keyfini sürdü.

08.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:19
ANTALYA Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfi

Rus turistlerin Kekova'da deniz ve güneş keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, çıktıkları Kekova turunda güneşin ve denizin keyfini sürdü. Rus turistler mart ayı başında denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yat turuna çıktı. Yat turunda denizin sakinliğini, 20 dereceye çıkan hava sıcaklığını görünce yatın üstüne çıkarak güneşlenmeye başlayan Rus turistler, önce yat üstünde Batık Kenti gezdi. Ardından yatın rotası bugünkü adıyla Kaleköy, antik adıyla Simena Antik Kenti oldu. Rus turistler iki noktada da bol bol görüntü ve fotoğraf çekti. Yatın üstünde ve önünde güneşlenmeye devam etti. Deniz üstündeki balıkçılları fotoğraflayan Rus turistler, mart ayı ile birlikte denizin canlanmaya başladığını gördü. Rus turistler deniz üstünde az sayıda da olsa küçük özel yatlar, küçük tekneler ve başka turist taşıyan tekneleri görüp, onlara el salladı. Yatın verdiği molada bazı turistler deniz suyu sıcaklığının 14- 15 derece olmasına aldırmadan, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Bol bol yüzüp, kulaç atan turistler, tur dönüşü yatın üstünde güneşlenmeye devam etti.

Mart ayında denize giren Oleg Revenko, Moskova'dan yola çıkmadan önce hava sıcaklığı gündüz 1 dereceydi. Bugün burada 20 derece sıcaklık var. Bu mevsimde denize girmek, yüzmek, güneşlenmek bizim için büyük bir duygu. Burada her şey çok güzel. Sanki bir cennet Kekova. 15'inci kez Türkiye'ye geldim. Yazın yine geleceğim dedi.

Denize giren Alexsandır Ofsanikof, Rusya'da hava çok soğuktu. Burada müthiş bir hava ile karşılaştık. Hava çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz. Deniz harikaydı. Su biraz soğuk olsa da doyasıya yüzdüm. Defalarca Kekova'ya gelmekten, bu cenneti görmekten çok mutluyum. Tarih, doğa ve deniz her şey bir arada burada diye konuştu.

Kaynak: DHA

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