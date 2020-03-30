ANTALYA Pideli 'Evde kal' mesajı Pideli 'Evde kal' mesajıYURT genelinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde polis ve sağlık ekiplerinin 'Evde kal' çağrısına Antalya'da pide ve lahmacun yapan işletme de destek verdi.

Pideli 'Evde kal' mesajı

YURT genelinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde polis ve sağlık ekiplerinin 'Evde kal' çağrısına Antalya'da pide ve lahmacun yapan işletme de destek verdi.

Turizm kenti Antalya'daki bir lahmacun ve pide işletmesi, üzerine peynir ve İSOT ile 'Evde kal' yazdığı pide ve lahmacunları müşterilerine gönderdi. İnsanların zor günlerden geçtiğini birlik ve beraberliğe her zamankiden daha fazla ihtiyacı olduğu söyleyen işletme sahibi Ahmet Yılmaz, vatandaşların evde kalmalarını rica etti. Yılmaz, "Vatandaşlarımız sağlıkları için evde kalsınlar. Biz onlar için çalışıyoruz. Bir telefonla hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz" dedi.

İşletme sahibi Ahmet Yılmaz ve kardeşi Salih Yılmaz, üzerinde 'Evde kal' yazılı pide ve lahmacunu müşterilerine gönderdi.

Kaynak: DHA