Antalya Otomobiller Çarpıştı, 7 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve çevredekilerin araçtan çıkardığı 2 yaşındaki Zeynep Güverti'yi kucağına alan bir itfaiye personeli sakinleştirmeye çalıştı.Akseki- Seydişehir karayolu Kumlu Boğazı mevkiinde sabah meydana gelen kazada, Seydişehir istikametine giden 34 yaşındaki Yasemin Tarhan idaresindeki 48 ABN 24 plakalı otomobille karşı yönden gelen 40 yaşındaki Murat Güverti idaresindeki 15 EV 313 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, sürücü Yasemin Tarhan ve aynı araçta bulunan Servet Tarhan (34), diğer aracın sürücüsü Murat Güverti ve aynı araçta bulunan Ayşe Güverti (30), Begüm Su Güverti (8), Kadir Efe Güverti (4) ve Nejla Güverti (1) yaralandı. 2 yaşındaki Zeynep Güverti ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Durumları ağır olan Ayşe Güverti ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne, Kadir Efe Güverti ise Akseki Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Diğer yaralılar ise Akseki, Manavgat ve Seydişehir devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.



ELDİVENİ ŞİŞİRİP BALON DİYE VERDİLER



Kazayı yara almadan atlatan Zeynep Güverti, sıkıştığı araçtan kazayı görenlerden biri tarafından çıkarıldı. Daha sonra gelen itfaiye eri kucağına aldığı çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kullandığı lastik bir eldiven şişirilerek balon niyetine çocuğun eline verildi. Gözyaşlarını tutamayan Zeynep Güverti korumaya alındı.