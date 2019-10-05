Antalya otomobilin otobüse çarpma anı kamerada

05.10.2019 14:15

Otomobilin otobüse çarpma anı kamerada

Antalya'da, Elbruz Aslan'ın kullandığı otomobilin, kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa T'nin kullandığı halk otobüsüne çaptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise otomobildeki araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde meydana geldi. Burhanettin Caddesi'nde seyreden Albruz Aslan'ın kullandığı 07 SL 193 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa T. yönetimindeki 07 AU 0326 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Elbruz Aslan ile araçtaki Mevlah Koyuncu ve Ayşe Güney çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı ise anbean otomobildeki araç içi kamerasına yansındı. Görüntüde, şeridinde seyreden otomobilin, yeşil ışıkta geçtiği sırada, aniden önüne çıkan özel halk otobüse çarptığı görülüyor.

Kazanın ardından görüntü kaydı almayan kamerada ise yardım isteyen yaralıların sesleri duyuluyor.

Kaynak: DHA