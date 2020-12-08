Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları
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Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları

08.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:11
Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Batı Toroslar'da kar manzaraları oluşmaya başladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Batı Toroslar'da kar manzaraları oluşmaya başladı. Toroslar'ın karla kaplanması, en çok kuraklık endişesi yaşayan yayla çiftçisini sevindirdi.

Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci dağı olan, Gömbe Yaylası'nın hemen üstündeki 3 bin 26 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesinden başlayarak, 1400 metreye kadar her yer karla kaplandı. Bazı yerlerde kar kalınlığı, yarım metreye ulaştı. Akdağ'ın eteklerini kaplayan kar, doğayı beyaza bürüdü. Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğindeki Subaşı Yaylası'na kadar arazi aracı ile çıkan Ali- İbrahim Ekinci kardeşler de kar manzaralarını fotoğrafladı.Kar üzerinde piknik yapan kardeşlerden Ali Ekinci, "Bu manzaranın oluşması bu yıl çok gecikti. Akdağ'ın zirvesini fotoğraflayamadık. Dumanla kaplıydı. Ancak çok güzel bir manzara vardı. Bazı yerlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçmiş. Bu çok büyük bir zenginlik. Çünkü Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı neredeyse kurumuştu. Dileğimiz bu kar kalınlığının geçmişte olduğu gibi birkaç metreye ulaşması. Bu manzaraların daha çok artması. Kuraklığın son bulması" dedi.


Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları
Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları
Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları
Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları
Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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