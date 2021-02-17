Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)

17.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:37
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)

ALANYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUAntalya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alanya ilçesinde de etkili oldu.

ALANYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alanya ilçesinde de etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle Akçatı ve Kızılcaşehir mahalleleriyle Kaplanhanı Yaylası'nda yoğun şekilde etkili olan kar sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Uzun zaman sonra kar yağışıyla karşılaşanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bölgede kar yağışının durduğu ve soğuk havanın etkisini gösterdiği belirtildi.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),


Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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