Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (6)

ALANYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUAntalya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alanya ilçesinde de etkili oldu.

ALANYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alanya ilçesinde de etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle Akçatı ve Kızılcaşehir mahalleleriyle Kaplanhanı Yaylası'nda yoğun şekilde etkili olan kar sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Uzun zaman sonra kar yağışıyla karşılaşanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bölgede kar yağışının durduğu ve soğuk havanın etkisini gösterdiği belirtildi.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU