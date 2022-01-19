Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor - Haberler
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler kapanan yollarda çalışma yapıyor.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler kapanan yollarda çalışma yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yapıyor.

Ekipler, Gündoğmuş'un Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan mahalleleri, Akıncı mevkisi, Pınarbaşı, Gelesandra yayla yollarını güvenli ulaşım için kardan temizledi.

İbradı'da ise iş makineleri kardan kapanan yolları açmaya devam ediyor.

Akseki'de de iki ayrı ekip Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla ve Kuyucak mahalle yollarını tekrar ulaşıma açtı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Gündoğmuş, Antalya, kar, Güncel, Haber

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