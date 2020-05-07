Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi
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Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi
07.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:27

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi İkinci Dünya Savaşında Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından safer günü ilan edilen 9 mayıs Manavgat'ta yaşayan yabancı gelinler tarafından unutulmadı.

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi

ANTALYA - İkinci Dünya Savaşında Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından safer günü ilan edilen 9 mayıs Manavgat'ta yaşayan yabancı gelinler tarafından unutulmadı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği çatısı altında bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski doğu bloğu ülkelerinden gelen yabancı gelinler zafer bayramı için klip hazırladı.

Kısa adı MAYDER olan Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği çatısı altında bir araya gelen ve çeşitli etkinliklerle sık sık gündeme gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen yabancı gelinler, ülkelerinde kutlanan 9 mayıs zafer bayramı için klip hazırladı. 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Rus Maria Özgümüş,, "Bu sene 75'nci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim zafer günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında biz hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.

Rus İrina Akkök ise 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını belirterek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik. Her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaparak, dans ederek bayramı kutlardık. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.

9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanıyor

Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla 2'nci Dünya Savaşının sona ermesinin ardından Stalin'in liderliğini yaptığı Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten, bugüne kadar 9 Mayıs, zafer günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Doğu Bloğu zafer günü klibi

Kaynak: İHA

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