Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı.

Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, 2500 rakımlı dağda haziran ayında kar yağmasının hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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