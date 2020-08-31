ANTALYA Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada
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ANTALYA Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kameradaANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

31.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:27

Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemer ile ilçeye bağlı Beldibi Mahallesi arasındaki yolda 25 Ağustos sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Kemer'e yolcu taşıyan 07 GE 775 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye yaklaşırken iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. İçi yolcu dolu midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 07 CRY 96, 07 FNP 23, 07 BBV 041 ve 06 FB 9613 plakalı 4 araca birden çarptıktan sonra durabildi. Kazada midibüsün çarptığı araçlardan birinde sıkışan 3 yaşındaki A.L.I. yaralandı. Babası ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aynı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden biri de ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardından midibüs şoförünün olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerine başka birinin aracı kullandığını söylediği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından midibüsü kullanan kişinin Z.D. olduğu tespit edilirken, sürücü olarak adını verdiği kişinin ise İ.Z. olduğu belirlendi. Z.D. ve İ.Z. hakkında 'delilleri karartmak', 'suç üstlenmek', 'taksirle yaralamalı kazaya neden olmak' ve 'kaza yerini terk etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Kaza anı ise midibüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazadan önce sakin şekilde aracı kullanan şoförün kavşağa yaklaştığı sırada direksiyonu sol tarafa doğru çevirdiği ve bu anda da araçlara çarptığı yer aldı. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Yolculardan bazılarının çarpışma anında yaşadığı korku da anbean görüntülerde yer aldı.

ANTALYA Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

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