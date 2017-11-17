Antalya - Maytap Patlaması Polisi Alarma Geçirdi

Maytap patlaması polisi alarma geçirdi



ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yola atılan maytaplardan kaynaklandığı belirlendi.



Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı'ndaki olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekibinin kullandığı hızlı aracın geçişi sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamayla polis ekipleri aracı terk ederek çevrede önlem aldı. Terör saldırısı şüphesi üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İncelemede patlamanın yola atılan maytaplardan kaynakladığını tespit edildi. Olay yeri inceleme görevlilerinin çalışmasının ardından ekipler normale döndü.