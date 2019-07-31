ANTALYA 'Kurban etini kesinlikle poşete koymayın'

'Kurban etini kesinlikle poşete koymayın'

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kesim yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete konulmaması gerektiğini söyledi.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlattı. Vatandaşların kurban etini muhafaza etmeyi bilmediğini aktaran Osman Yardımcı, Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurban etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor. Birçok et yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor dedi.

Osman Yardımcı, Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçası tek tek soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur dedi. Yanlış uygulamalar nedeniyle her yıl tonlarca etin atıldığını hatırlatan Yardımcı, Vatandaş kurbanını kestikten sonra bir gününü o ete ayırmalı. Et parçaları tek tek soğutulmalı, ardından parça parça kağıt ambalajlara sarılarak dolaba konulmalı diye konuştu.

Kendisine ait kasap dükkanında bütün bir kuzu üzerinde kurbanın nasıl parçalanacağını ve saklanacağını anlatan Yardımcı, kurban kesiminin de işin ehli kişilere yaptırılması gerektiğini vurguladı. Kurban etinin boyun, ön sağ ve sol kol, arka sağ ve sol bacak ile gövde kısmı olarak 6 parçaya ayrılması gerektiğini kaydeden Yardımcı, Kurbanını acele ile kesen vatandaşlar parçaları hızla poşete koyup paketliyor. Poşete giren kurban eti kısa sürede bozulmaya başlar. Poşete koymak yerine parçaları en az bir saat soğumaya bırakmak gerekiyor. Bir tarafını soğuttuğunuz parçanın öteki tarafını da aynı süre soğuttuktan sonra etler parçalar birbirine değmeyecek şekilde paketlenmelidir. Paketleme işlemi poşet yerine kağıt ambalajla yapılmalıdır. Çünkü poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir diye konuştu.

HATALARDAN DOLAYI 70 TON ET ZİYAN OLUYOR

Yeni kesilen hayvanın etinin belirli bir sıcaklığı olduğunu, bu nedenle ağzı kapatılarak bekletilen ya da poşete sarılarak buzdolabına konulan etlerin bozulma ve kokma yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti

Kurbanlık et parçalandıktan sonra sofra sinileri içerisinde balkona konulmalı. Bir iki saat orada dinlensin. Sıcaklığını attıktan sonra isteyenler kasaplara getirsin. Bir yere gidilecekse bile siniyle dolaba konulsun. Poşete konulursa havasızlıktan bozuluyor. Poşete koymadan siniyle buzdolabına konulursa hiçbir şey olmaz. Türkiye çapında 1 milyon dana, 3 ila 3,5 milyon kadar da küçükbaş kesiliyor. Antalya'da ise 10 binin üzerinde büyükbaş, 130 binin üzerinde küçükbaş kurban kesiliyor. Sadece küçükbaş hayvanların yüzde 20'sine vurduğun zaman, aşağı yukarı 70 ton et bu şekilde ziyan oluyor. Bu, bir milli servet kaybıdır.

Kaynak: DHA