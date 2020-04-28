ANTALYA Koronavirüsü yenen Özgür Öz: Erken teşhis ve tedavi çok önemli Koronavirüsü yenen Özgür Öz: Erken teşhis ve tedavi çok önemliANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan TIR şoförü Özgür Öz (31), tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen Özgür Öz: Erken teşhis ve tedavi çok önemli

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan TIR şoförü Özgür Öz (31), tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Halsizlik ve koku duyusunu kaybettiği için hastaneye başvurduğunu söyleyen Özgür Öz, erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Serik'te kardeşini ziyarete gelen TIR şoförü Özgür Öz, aracına yüklediği muzları İstanbul'a götürmeden önce vücudundaki kırgınlık nedeniyle Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Özgür Öz, tedaviye alındı. 14 günlük tedavisinin ardından iyileşen Özgür Öz, bugün Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

TIR şoförü Özgür Öz, taburcu olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendimize dikkat edelim, kimseyle yakın temasta bulunmayalım, kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat edelim, moralimizi yüksek tutalım" dedi. Özgür Öz, sağlık çalışanlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür ederken, "evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

'EN UFAK BELİRTİDE HASTANEYE BAŞVURUN'

Halsizlik ve koku duyusu almadığı için hastaneye başvurduğunu söyleyen Özgür Öz, erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkati çekti. Öz, şunları söyledi:

"En ufak bir rahatsızlığınız olduğunda direkt hastanenin acil servislerine başvurunuz. Erken başvurmazsanız hastalık ilerlediğinde daha kötü olabilir. Erken teşhis ve tedavi her zaman insan sağlığı için çok önemli. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığın birçok belirtileri var. Benim sadece koku duyumda azalma vardı. Halsizlik hissettiğim için hastaneye başvurdum. Siz de kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için en ufak bir belirtide hastaneye başvurun. Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerine uyun, evde kalın."

TAKSİCİ GÖTÜRMEK İSTEMEDİ

Hastaneden taburcu edilen Özgür Öz, çağırılan bir taksiyle evine gönderilmek istendi, ancak taksi şoförü Özgür Öz'ün Covid-19 hastası olduğunu öğrenince götürmek istemedi. Bunun üzerine Özgür Öz, hastanenin tahsis ettiği araçla evine gönderildi.

Kaynak: DHA