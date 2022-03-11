ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel, yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolunda kar etkisini gösterdi. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yol yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile araç trafiğine kapatıldı. Karayolu akşam 21.00 sıralarında TIR geçişine kapatılmıştı.

Alacabel'de görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü. Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri iş makineleriyle yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. (DHA)