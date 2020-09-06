ANTALYA Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulundu
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ANTALYA Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulunduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yakınları tarafından cuma günü kayıp başvurusu yapılan Ertan T.'nin (63) cansız bedeni, Manavgat ırmağında bulundu.

06.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:18

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yakınları tarafından cuma günü kayıp başvurusu yapılan Ertan T.'nin (63) cansız bedeni, Manavgat ırmağında bulundu. Ertan T.'nin kaybolmadan önce mektup bıraktığı öğrenildi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında, ırmakta suyun üzerinde bir ceset görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından ırmaktan çıkarılan cesedin, kayıp olarak cuma gününden bu yana aranan Ertan T.'ye ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine çağrılan Ertan T.'nin damadı cenazeyi teşhis etti.

Ertan T.'nin damadı, kayınpederinin gırtlak kanseri olduğunu, geçirdiği ameliyatın ardından konuşamaz duruma geldiğini, konuşabilmesi için cihaz siparişi verdikleri sırada yaşadığı psikolojik sorunlar sonucu böyle bir işe girişmiş olabileceğini dile getirdi. Cenaze yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diğer taraftan Ertan T.'nin kaybolmadan önce damadına yazdığı bir mektup bıraktığı belirlendi. Ertan T.'nin mektupta, damadından kızına iyi bakması ve onu üzmemesini istediği belirtildi.

ANTALYA Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulundu

Kaynak: DHA

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