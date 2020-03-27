ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü
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D-400 Karayolu, Antalya, Demre, Güncel

ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolüAntalya'nın Demre ilçesinde D- 400 karayolu üzerindeki iki noktada güvenlik ve sağlık ekipleri 'yüksek ateş' kontrolü yaptı.

27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:42
ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

Antalya'nın Demre ilçesinde D- 400 karayolu üzerindeki iki noktada güvenlik ve sağlık ekipleri 'yüksek ateş' kontrolü yaptı. İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli dört hemşire, dönüşümlü olarak sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçtü.

Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi işbirliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Demre Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan iki ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekipler, Demre Belediyesi'nin sağladığı ateş ölçerlerle D- 400 karayolunda vatandaşların ateşini ölçtü. Demre'nin Finike yönünden girişi olan Beymelek Mahalelesi, Kaş yönünden girişi olan Yavı Mahallesi'ndeki iki noktada, polis, jandarma ve belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği 4 hemşire, sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçtü. Araçlarda el dezenfektanı ve kolonya olup olmadığını kontrol etti. Sürücü ve yolculara koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sürücülerden İdris Uçar, "Marmarisliyim. Turizmciyim. Uygulama gayet güzel. Sabah Kaş'ta da oldu. Vatandaşların dikkat etmesini önemsiyorum. Bu dertten bir an önce kurutlalım. Allah güvenlik kollarına güç kuvvet versin" dedi.

Sürücü Mete Sındır ise "Vatandaş olarak yapılan uygulamadan gayet memnunum. Sağlıkçılar, polis ekipleri, jandarma hepsi bir arada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Evde kal Türkiye diyorum. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmasın" dedi.

ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

Kaynak: DHA

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ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

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