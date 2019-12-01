Antalya Karadenizliler Derneğinin 10 kuruluş yılı kutlandı

01.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:01

Antalya Karadenizliler Derneğinin 10'uncu kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinliğe, kentte yaşayan çok sayıda Karadenizli katıldı.

Antalya Karadenizliler Derneği Başkanvekili Orhan Özçatalbaş, yaptığı konuşmada, derneklerinin 2009'da açıldığını söyledi.

Özçatalbaş, "Kurulduğu günden bu yana, Antalya'nın sosyokültürel hayatına değerli katkılarda bulunmak gayretinde olan derneğimizin misyonu Akdeniz ile Karadeniz'i buluşturmak." dedi.

Etkinlikte, şarkıcılar Resul Dindar ve Volkan Arslan sahne aldı.

Kaynak: AA