ANTALYA Kamyonetle cip çarpışıp, uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı
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ANTALYA Kamyonetle cip çarpışıp, uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Kamyonetle cip çarpışıp, uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonetle cip çarpıştı.

02.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:21

Kamyonetle cip çarpışıp, uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonetle cip çarpıştı. İki araç da 15 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanırken, kazada 2'si Afgan uyruklu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Çakmak Mahallesi yönüne giden Muzaffer Ağır'ın (55) kullandığı 06 FC 7414 plakalı çimento sevkiyatı yapan kamyon ile Fatma Davut Gencer (44) yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı cip çarpıştı. İki araç da kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Kamyonetteki sürücü Ağır ve Afgan uyruklu oldukları öğrenilen 2 yolcu ile otomobildeki Fatma Davut Gencer, Fatma Davut (67) ve Mehmet Davut (72) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANTALYA Kamyonetle cip çarpışıp, uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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