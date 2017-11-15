Antalya Kadın Müzesi 2. Yılını Kutluyor
Antalya Kadın Müzesi, ikinci kuruluş yıldönümünü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Tarih Geri Dönüyor.
Antalya Kadın Müzesi, ikinci kuruluş yıldönümünü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Tarih Geri Dönüyor. Duvarlar Yeniden Yükseliyor" söyleşisiyle kutlayacak.
Antalya Kadın Müzesi, ikinci kuruluş yıldönümünü 22 Kasım 2017 saat 17.00'de Rixos Downtown Otel'de gerçekleşecek Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Tarih Geri Dönüyor. Duvarlar Yeniden Yükseliyor" söyleşisiyle kutlayacak.
Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Kadın Müzesi Başkanı Yeliz Gül Ege moderatörlüğündeki etkinlik sonrası Arıboğan, yeni çıkan kitabı "Duvar"ı imzalayacak. - ANTALYA