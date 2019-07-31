ANTALYA Jandarma personeli okul boyadı

Jandarma personeli okul boyadı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma personeli bir ilkokulun boyanmasında görev aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, daha önce göreve gittikleri Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi Fedenler mevkiindeki Sakarya İlkokulu'nun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. Okul müdürüyle konuşan jandarma ekipleri sınıfları boyamak istediklerini iletti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürüyle askerler gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti.

Bugün okula gelen jandarma görevlileri, öğretmenler ve öğrencilerle okulu boyadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar ile bir günde okulun boya işlemini gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri okulun boyasını gerçekleştiren askerlere, bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA