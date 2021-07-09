ANTALYA İNCE BOĞAZ PLAJI'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, doğal sit alanı statüsündeki İnce Boğaz Plajı'ndaki kaçak yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, doğal sit alanı statüsündeki İnce Boğaz Plajı'ndaki kaçak yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Kaş Belediyesi'nin bir önceki dönem Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı alan, daha sonra özel bir işletmeye kiraya verildi. Kaş Belediyesi, alanın mayıs ayında sona eren kira sözleşmesini yenilemedi. Kaş Kaymakamlığı 28 Haziran tarihinde aldığı kararla, alanın boşaltılmasını istedi. Ancak alanı işletenlerin boşaltmaması üzerine Kaş Kaymakamlığı, Antalya'dan polis takviyesi istedi. Antalya'dan gelen çevik kuvvet ekipleri ve Kaş Belediyesi Zabıta ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Kaş Belediyesi'ne ait iş makineleri ile yıkımı yapacak işçiler alana geldi. Alandaki yapılarda bulunan malzemeler, ekipler tarafından boşaltıldı. Ardından kaçak inşa edilen 4 bungalov, bir kameriye, demir iskele, lojman ve değişik türdeki yapılar yıkıldı. Yapıların molozları, iş makineleri ile Kaş Belediyesi'ne ait kamyonlarla alandan taşındı. Alan ve plaj yeniden düzenlendi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, önceki dönemde bu alanla ilgili bir ihale olduğunu belirterek, "İhale süresi dolduktan sonra burada belediye olarak devam edeceğimizi ilettik. Ardından işletmeci bize 6 metrekarelik büfeyi teslim etti. Daha sonra yasalar çerçevesinde Kaş Kaymakamlığı'nın bir çalışması oldu. Kaymakamlık bir işlem başlattı. Alandaki yapılar temizlendi. Belediye ister kiralar, ister kendi değerlendirir. Bizim kullanacağımız büfe de yıkıldığı için burada işletmecilik yapılması mümkün değil. Sağlıklı bir proje yaparak, bu alanı değerlendirebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı