ANTALYA İlk iş gününde düşüp, başını çarpan genç kurtarılamadı İlk iş gününde düşüp, başını çarpan genç kurtarılamadıAntalya'da oto yıkamacıdaki ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine başını çarpan Aziz Özkan (18), kaldırıldığı hastanede can verdi.

İlk iş gününde düşüp, başını çarpan genç kurtarılamadı

Antalya'da oto yıkamacıdaki ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine başını çarpan Aziz Özkan (18), kaldırıldığı hastanede can verdi. Olay, sabah 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Aziz Özkan, ilk iş gününde otomobili ile iş yerine geldi. Otomobilini park eden Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla, yere serdiği bezleri yıkmak istedi.

BASINÇLI SU TABANCASI ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan, beton zemine sert bir şekilde düşüp, başını çarptı. Olayı gören iş yeri çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan'ı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin olay yerinde kalan terliği ise herkesi üzdü. Özkan'ın işletme sahibinin uzaktan akrabası olduğu ve bugün ilk kez çalışacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA