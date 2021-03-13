ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar
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ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar

13.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:05

Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılarANTALYA'nın Kemer ilçesinde sağlık çalışanları 2019 yılında yaşanan hortum felaketinin izlerini ortadan kaldırmak amacıyla fidan dikti.

Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sağlık çalışanları 2019 yılında yaşanan hortum felaketinin izlerini ortadan kaldırmak amacıyla fidan dikti.

Kemer'de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar dereye yuvarlanıp kaybolurken, hortumun diğer acı faturası Kemer Devlet Hastanesi'nde hasara ve binlerce ağacın köklerinden koparak ya da parçalanarak yok olmasına neden oldu. Bu yıl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kemer Devlet Hastanesi çalışanları pandemi nedeniyle büyük bir kutlama hazırlamazken hastane çalışanları ve Kemer protokol üyeleri ile hastanenin bahçesinde hortum felaketinde yok olan ağaçların yerine fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kaymakam Yücel Gemici, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, orman işletme şefi ve personeli, hastanede görevli doktor, hemşire ve personeller katıldı.

Tüm katılımcılar orman işletme şefliği personelinin koordinesinde ağaç dikimi yaparken düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı her yıl güzel etkinliklerle kutlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi döneminden dolayı fazla bir etkinlik yapamadık. Şöyle düşündük, 2019 yılında hortum felaketinde bahçemizin bir kısmının yok olmasından dolayı sağlık çalışanlarımızla birlikte bu alanı yeşillendirmek istedik. Hem birlikte olmak hem de güzel bir anı bir ağaç yetiştirmek adına böyle bir etkinliği düzenledik. Sizlerin vasıtasıyla, bu pandemi döneminde bütün yükü üzerinde toplayan ve çok büyük fedakarlıklarla çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar nice sağlıklı günler dilerim dedi.

ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar
ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar
ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar
ANTALYA Hortumun izlerini fidan dikerek, kapattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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