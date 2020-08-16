ANTALYA Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbest
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ANTALYA Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbest

Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbestANTALYA'da arka ayaklarını hortumla bağladığı, 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden Halil Y. (71), gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

16.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:23

Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbest

ANTALYA'da arka ayaklarını hortumla bağladığı, 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden Halil Y. (71), gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Bir süredir iki yavrusu bulunan dişi köpeği sürekli evine götüren Halil Y.'den şüphelenen mahalledeki çocuklar, adamı takip etmeye başladı. Köpeği eve götüren Halil Y.'nin ardından evin yıkık duvarına tırmanıp, tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla görüntü alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Halil Y.'yi gözaltına alarak, Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

KÖPEK KORUMAYA ALINDI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan Halil Y.'nin, köpeğe yerde tecavüz ettiği görüldü. Köpek, hayvanseverler tarafından korumaya alınarak barınağa teslim edilirken, Halil Y.'den mahalle sakinleri de şikayetçi oldu. Daha önce de benzer olaylardan dolayı şikayetçi olduklarını anlatan mahalleli, Halil Y.'nin mahallede yaşamasına izin vermeyeceklerini, gerekli her yere şikayette bulunacaklarını söyledi.

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI

Gözaltına alınmasının ardından hakkında düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Halil Y., bugün sabah saatlerinde nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Halil Y., para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

ANTALYA Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz zanlısı serbest

Kaynak: DHA

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