ANTALYA Gün doğumunda 'Zafer' coşkusu
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ANTALYA Gün doğumunda 'Zafer' coşkusu

Gün doğumunda 'Zafer' coşkusuAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da turistik işletme sahipleri ve tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gün doğumunda denizde Türk bayrağı açıp İzmir Marşı söyleyerek kutladı.

30.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:01

Gün doğumunda 'Zafer' coşkusu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da turistik işletme sahipleri ve tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gün doğumunda denizde Türk bayrağı açıp İzmir Marşı söyleyerek kutladı.

Yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin uğrak yeri Adrasan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması gün doğumuyla başladı. Güneşin ufuk çizgisi üzerinde belirmesiyle birlikte otel işletmecileri ve tatilciler denizde Türk bayrağı açıp, İzmir Marşı'nı söyledi. Denizin üstünü sarıya boyayan gün doğumu anlarına ellerinde bayraklarıyla şahitlik yapan tatilciler, Zafer Bayramı'nı ayrıcalıklı kutladıklarını belirterek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Gün doğumunda 30 Ağustos kutlaması için bir gün önceden plan yaparak günün anlam ve önemine göre 'kırmızı-beyaz' giyinmeyi seçen tatilcilerin ellerindeki boy boy bayraklar da gün doğumunun görsel güzelliğiyle birleşti. Ailesiyle tatil yaptığını söyleyen Kader Kültü, ilk kez gün doğumunda elinde bayrağıyla 30 Ağustos kutlaması yaptığını ve çok heyecanlandığını anlattı.

Bayrağını omzuna alıp denize girerek güneşin doğumunu izleyen Zeynep Çetinkaya Akküçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl benim için çok daha değer kazandı ve unutulmaz anıların birikmesine sebep oldu. Bayrağımla birlikte bu güzel sularda olmak bana gurur verdi dedi.

İZMİR MARŞI'NI OKUDULAR

Otel işletmecisi Nedime Aykurt, Bizler bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için burada toplandık. Gün doğarken bayrağımızı dalgalandırdık ve İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyledik. Çok anlamlı anlardı diye konuştu.

Bir diğer otel sahibi Serkan Konuralp de, Bugün 30 Ağustos'un coşkusuna Adrasan'daki turistik işletmelerin sahipleri ve konaklayan tatilcilerle birlikte eşlik ettik. Gün doğumuyla birlikte bayrağımızı açtık ve bayramımızı bir arada kutladık dedi.

ANTALYA Gün doğumunda 'Zafer' coşkusu

Kaynak: DHA

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