ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararının ardından golf merkezi Antalya'da İngiliz sporcular için rezervasyonlar başladı.

ANTALYA (DHA) - İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararının ardından golf merkezi Antalya'da İngiliz sporcular için rezervasyonlar başladı. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Bu sezon 40 bin sporcu ve 200 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyoruz dedi.

Turizm kenti Antalya, dünya genelinde golf turizmiyle de ön plana çıkıyor. Türkiye genelindeki 22 golf sahasından 16'sını bünyesinde barındıran kent, 100'den fazla ülkeden binlerce golf sporcusunu her sezon ağırlıyor. Almanya ve İngiltere ilk 2 sırada yer alırken eylül ayında başlayan sezon haziran ayında sona eriyor. Sezonda ortalama 200 bine yakın golf sporcusu hem tatil hem de spor yaparak ülke ekonomisine 500 milyon Euro'luk katkı sağlıyor. Sezonda kentte 500 binin üzerinde oyun oynanıyor.

İngiltere'nin sezon başından eylül ayına kadar Türkiye'yi kırmızı listede tutma kararı, golf turizminde endişelere neden oldu. Her ihtimali değerlendiren sektör temsilcileri, hazırlıklarını eylül ayı başı itibarıyla tamamladı. Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkmasının ardından İngiliz golf sporcuları rezervasyon yapmaya başladı.

2019'UN YARISI HEDEFLENİYOR

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, golf sporu için hazırlıkların tamamlandığını, sporcuları hem tatil hem de golf için beklediklerini söyledi. Golf için gelen tatilcinin haftada 1500 Euro harcadığını söyleyen Başkan Şahin, iklimin, 5 yıldızlı tesislerin ve golf sahalarının turistler tarafından çok beğenildiğini kaydetti. Uluslararası çok sayıda turnuvaya da kentin ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, pandemiden önce en iyi rakamların 2019 yılında kaydedildiğini söyledi. Şahin, Pandemi nedeniyle yüzde 70-80 civarı kayıplar yaşadık. Havalar güzel seyrediyor. İklim nedeniyle İngiliz ve Alman tatilciler golf sporu ve tatil için Antalya'yı tercih ediyor. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasının ardından İngiliz turistleri bekliyoruz. Sezonumuz da zaten yeni başladı. Bu yıl her şey yolunda giderse 2019 yılının yarısı rakamları hedefliyoruz. Yaklaşık olarak 50 bine yakın tatilci ve 200 milyon Euro gelir hedefliyoruz. Bunun yarıya yakını İngiliz tatilcilerden dedi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, Kuzey Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Amerika'dan misafirlere ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen turnuvalara da ev sahipliği yapan kent, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncuları da ağırladı.

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR

ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Mehmet Ali Erbil Derya Uluğ Yiğit Marcus Aral Temel Karamollaoğlu
Spor Muslera Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ANTALYA, GOLF TUTKUNU İNGİLİZLERİ BEKLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 10:12:17. #1.12#