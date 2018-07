Antalya Gökbel'de Ümit Besen ile Muazzez Ersoy Rüzgarı

Gökbel'de Ümit Besen ile Muazzez Ersoy rüzgarı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış gecesinde Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konser verdi.

Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 14'üncü Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına Alanya Kaymakam vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı.

'ADI KIRKPINAR'DAN SONRA ANILIYOR'

Güreşlerin programının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Türkiye'deki sayılı güreş organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Başkan Yücel, Her yerde konuşuyorum Gökbel benim için bir başka. Bir fidanı, bir bebeği büyütür gibi emekle, azimle, kararlılıkla ve sizlerin desteğinizle Gökbel Festivali'mizi büyüttük ve bugünlere getirdik. Gökbel Güreşleri'nin geldiği bu nokta bizleri gururlandırıyor. Adı Kırkpınar'dan sonra anılan Gökbel Güreşleri, artık Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından biridir. Tüm pehlivanların katılmak için can attığı Gökbel Güreşleri, her yıl çıtasını biraz daha yükseğe taşıyarak, kentimizin değerlerine değer katan bir Alanya markası olmuştur dedi.

ÜMİT BESEN'E SAHNEDE ŞALVAR GİYDİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından saat 21.30'de Ümit Besen sahneye çıktı. Konserine kült şarkısı 'Nikah masası' ile başlayan Besen, şarkının ardından, Muhteşem bir atmosfer, muhteşem yürekler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar tekrar selamlıyorum dedi. Konserine 'Islak mendil' şarkısıyla devam eden Besen, son olarak Pamela ile yaptığı düeti 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi' şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi. Şarkısının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ümit Besen'e Alanya yöresel kıyafeti olan şalvar ve kasketle üzerinde Besen'in portresi olan su kabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Besen'in isminin yazılı olduğu 07 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye edilen Alanya'nın yöresel kıyafetlerini sahnede giyen Ümit Besen, konserine bu kıyafetlerle devam eti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Besen sevilen şarkılarını sırasıyla hayranları eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda Ümit Besen müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

ERSOY'A BAŞKAN DÜETİ

Ümit Besen konserinin ardından sahneyi Muazzez Ersoy'a bıraktı. Belinde taşlı kemer bulunan asimetrik kesimli kırmızı sade kıyafetle sahneye çıkan Muazzez Ersoy, kendiyle özdeşleşen nostalji şarkılarını seslendirdi. Ersoy, 'Cennet' isimli şarkıyı seslendiği sırada sahneden protokolün bulunduğu yere inerek şarkıyı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ersoy'a Alanya Belediye Başkanı ile Hasan Çavuşoğlu hediyeler verdi.