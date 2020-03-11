ANTALYA Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması
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Kumluca Belediyesi, Devlet Hastanesi, Kumluca, Güncel

ANTALYA Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışmasıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi'nin, mühürlediği kantinin yerine, devlet hastanesi bahçesine gece yarısı mobil kantin koymak istemesi tepkiye neden oldu.

11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:45
ANTALYA Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi'nin, mühürlediği kantinin yerine, devlet hastanesi bahçesine gece yarısı mobil kantin koymak istemesi tepkiye neden oldu. Mobil kantine hastane yönetimi karşı çıkınca zabıta ekipleri ve hastanenin özel güvenlikleri arasında arbede çıktı. AK Parti ve MHP'nin ortak tepki gösterdiği mobil kantin, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kaldırıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi bahçesinde yaklaşık 10 yıldır hasta ve yakınlarına hizmet veren kantin, Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi tarafından bu yıl temmuz ayında yapılan ihaleyle özel firmaya kiralandı. Özel firmanın işlettiği kantin geçen ocak ayının son günlerinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

MECLİSTE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kumluca Belediyesi ocak ayı olağan meclisinde AK Parti'li Halil Karataş, gündem dışı konuşmasında, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na mühürlenen kantinin son durumunu sordu. Başkan Köleoğlu, kantinin mühürlenmesiyle hasta yakınları ve hastaların mağdur olduğunu, buna Kumluca Belediyesi'nin sebep olduğunu söyleyerek, hastane yönetiminin izin vermesi halinde hemen hastane bahçesine mobil bir kantin koyabileceklerini kaydetti.

KEPENKLERİN AÇILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bu gelişmeler üzerine önceki gece Kumluca Belediyesi tarafından hastane bahçesine mobil bir kantin yerleştirildi. Bu duruma tepki gösteren hastane yönetimi ise dün sabah kantinin kepenklerinin açılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Kumluca Belediyesi zabıta ekipleriyle Kumluca Devlet Hastanesi'nin özel güvenlik görevlileri arasında küçük arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arbedeyi önledi.

'BU KONUDA BİR MAĞDURİYET VAR'

Ardından hastane bahçesine CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık ve yönetimi geldi. Burada basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, "Geçen günlerde Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan kantine, ruhsatsız olmasından kaynaklı belediye müdahale etti. Burayı mühürledi. Ardından belediye meclisinde gündeme geldi. AKP'li Meclis Üyesi Halil Karataş'ın vermiş olduğu önergede burada vatandaşların mağdur olduğu en azından su, çay ve çubuk kraker ihtiyaçlarını gidermek için geçici çözüm bulmak istedi. Bu oybirliğiyle geçti. Belediye başkanımız hastanedeki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çok kısa bir sürede bir çözüm buldu. Hastaneye mobil büfe getirdi. Hastane yönetimi buna karşı çıktı. Bu konuda bir mağduriyet var. Hastaneye gelen ziyaretçilerin en azından sadece su ve çay ihtiyacını karşılaması gerekiyordu. Bu konuda hastanenin yönetiminin, idaresinin daha duyarlı daha çözüm odaklı yaklaşmasını beklerdik. Maalesef burada bir arbede yaşandı. Bundan kaynaklı çok üzgünüz. İnşallah kısa sürede çözüme kavuşur" dedi.

AK PARTİ VE MHP'DEN ORTAK TEPKİ

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ise yaptıkları ortak basın açıklamasında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun yasaları ve kamu kurumlarını hiçe saydığını belirterek, tepki gösterdi. Erol Uysal, "Bundan yaklaşık 1 ay önce ihalesine kendisinin de girmek isteyip de giremediği hastane kantini Kumluca Belediyesi tarafından mühürlenerek, Kumluca halkı mağdur edilmiştir. Bugün de 'mağduriyeti gidereceğim' diyerek gecenin bir saatinde gecekondu yapar gibi seyyar kantin getirip, hastanenin bahçesine koymuştur. Sayın Köleoğlu, samimi olsaydın ruhsatı olmayan bir kantinin ihalesini almaya çalışmazdın. Şunu da söyleyebilirsin; aldıktan sonra ruhsat işini hallederdin. O zaman da size şunu sorarlar, siz aldığınızda çözülecekse, size müracaat etmelerine rağmen neden çözmediniz de bir devlet kurumunun bahçesine kanunsuz şekilde seyyar bir araba getiriyorsunuz. Kusura bakmayın siz benim devletimin bir kurumunu hiçe sayarak kendi kafanıza göre işlem yapmak isterseniz devletin bütün kurumları birleşerek sizin karşınızda hukuksuzluğunuza 'dur' der. Bu durumda saygı değer halkımıza sormak istiyorum burada mağduriyeti yaratan devlet hastanesi mi? Kumluca Belediyesi mi? Ruhsat konusunda icra merciinin belediye olduğunu 5 yaşında bir çocuğa sorsan o dahi bilir. Belediyelerin görevi bu tip olaylarda kalıcı ve pratik çözümler üretmektir" diye konuştu.

Yaşanılan olayların ardından hastane bahçesine gece yarısı konulan mobil kantin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kaldırılıp, başka bir noktaya konuldu.

ANTALYA Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

Kaynak: DHA

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ANTALYA Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

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