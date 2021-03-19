ANTALYA Finike'de iki katlı ahşap ev yandı

Finike'de iki katlı ahşap ev yandıAntalya'nın Finike ilçesinde kimsenin oturmadığı iki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Finike'de iki katlı ahşap ev yandı

Antalya'nın Finike ilçesinde kimsenin oturmadığı iki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Gökbük Mahallesi'nde bir süre önce hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm Balaban'a ait olduğu belirlenen 2 katlı evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Boş olan ve kimsenin oturmadığı ev, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı