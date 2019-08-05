ANTALYA 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken motosikletli polise çarptı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken motosikletli polise çarptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobiliyle kendisini yakalamaya çalışan motosikletli yunus polisine çarptı. Devrilen motosikletteki polisin hafif yaralandığı olayın ardından kaçan sürücü aranıyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hasan Tuna Caddesi'nden Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi geçişinde meydana geldi. Polis, vatandaşların ihbarı üzerine aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin peşine düştü. Motosikletli yunus polis memuru E.Ü., plakası belirlenemeyen otomobili cadde üzerinde durdurmak istedi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Yunus polisi de motosikletiyle şüpheli aracın peşine düştü.

Bir süre kaçan sürücü, peşindeki polis memurunun motosikletine çarptı. Motosiklet devrilip yaklaşık 15 metre sürüklenirken, üzerindeki polis memuru E.Ü. de yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru E.Ü. ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı olan E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA