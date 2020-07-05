ANTALYA Devrilen traktörün altında öldü Devrilen traktörün altında öldüANTALYA'nın Serik ilçesinde arazisini sürdüğü traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin (52) yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazisini sürdüğü traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin (52) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi, Macarlar mevkiinde meydana geldi. 07 YP 804 plakalı traktörüyle arazisini süren Aydın Şahin, geri geri gelirken traktörün tekeri büyük bir taşa takıldı. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Şahin de altında kaldı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cenazesini, vinç yardımıyla traktörün altından çıkardı. Cenaze, otopsi için Gebiz Sağlık Ocağı'na götürüldü. Olayı duyan Şahin'in yakınları ve mahalle sakinleri, göz yaşlarına hakim olamadı. Şahin'in, Serik Belediyesi'nin Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA