Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e "Yılın Bürokratı" ödülü
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Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e "Yılın Bürokratı" ödülü

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk'e, "Yılın Bürokratı" ödülü verildi.

08.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:34
Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e

Denetimli Serbestlik Müdürü 'e, "Yılın Bürokratı" ödülü verildi.

Uluslararası Şehirler Derneği, kentteki bir otelde düzenlediği "Yılın Bürokratı" ödül törenine, Dernek Başkanı Bülent Yüksel, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk ve davetliler katıldı.

Yüksel, yaptığı konuşmada, derneklerinin 2017'de kent ve ülke yararı adına güncel sorunlara, eksikliklere yönelik çözüm aramak, proje üretmek, kamu kurum ve kuruluş yöneticileriyle iş dünyası ve kent yaşayanlarını bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

"Yılın Bürokratı" ödülü verilen Öztürk ise böyle bir ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: AA
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