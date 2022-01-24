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Antalya'daki yaban hayatı zenginliği fotokapanda

Antalya'daki yaban hayatı zenginliği fotokapanda
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.

ISPARTA (AA) - Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlara yansıyan yaban hayatına ait bazı ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

Son olarak yapılan paylaşımda, Antalya'daki dağlık alanlarda yaşayan tavşan, ceylan ve kurt ailesi ile yaban keçilerinin görüntüleri yer aldı.

Antalya etiketiyle yapılan paylaşımlarda yaban hayatı zenginliğinin tanıtılması hedefleniyor.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Isparta, Antalya, Güncel, Haber

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