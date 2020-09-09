Antalya'daki orman yangını, 2.5 saatte kontrol altına alındı (2)- Yeniden ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin 2 metre kadar evine yaklaştığı Behiye Gülcan, yaşadığı korku sonrası gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanla çevrili ziraat alanlarının bulunduğu bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına orman işçileri, itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti. 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 söndürme helikopteri ve belediyeye ait 4 arazözün yanı sıra, 5 teknik eleman ve 20 işçi, müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarında çiftçiler de ilaçlama motorlarıyla ekiplere yardım etti. Ormanlık alanda çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin yerleşim yerine yakınlığı paniğe neden oldu. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından, tarım arazileri ve meyve ağaçları da etkilendi.

Yangının ilk çıktığı saatlerde alevlerin sardığı evde yaşayan Behiye Gülcan, soğutma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Alevlerin evini çevreleyen ağaçlara ve meyve bahçesine zarar verdiği Gülcan'ı, yakınları sakinleştirdi. Alevleri ilk fark ettiğinde evinin içerisini duman sardığını anlatan Bayram Bulut ise, "Duman bir anda içeri girdi. Alevleri gördük. Yangın evimizin dibine kadar geldi. Canımızı kurtardığımıza şükrettik" dedi.

Kaynak: DHA